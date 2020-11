Sporting consolida liderança com reviravolta

Em Alvalade, um autogolo de Luís Neto, logo aos três minutos, deu vantagem aos forasteiros, mas o melhor marcador do campeonato, agora com nove tentos, selou a reviravolta, aos oito, a meias com Fábio Pacheco, e aos 75.

Na classificação, os comandados de Rúben Amorim, que só perderam dois pontos, na receção ao FC Porto (2-2), totalizam 22, contra 16 dos 'dragões', vencedores no reduto do Santa Clara por 1-0, e 15 de Sporting de Braga e Benfica, que têm menos um jogo.