JP Madeira defende subsídio de risco para as forças de segurança

A forma como as forças de segurança têm sido tratadas pelo Governo da República durante o tempo de pandemia é, segundo a Juventude Popular Madeira (JP), “irresponsável e insensato”, pois coloca os elementos sobre stress e compromete a segurança nacional.

A resposta da JP Madeira face ao aumento do sentimento de insegurança na Região, relembra ao Governo da República a sua “responsabilidade para com os elementos das forças de segurança, sem os quais o cumprimento das regras de saúde pública não será garantido e a retoma económica estará condenada”, regere esta força política através de comunicado.

Os jovens populares reforçam a importância da valorização da profissão, através da concessão do subsídio de risco para os elementos da PSP e GNR e congratulam a Assembleia da República por ter aprovado este subsídio de risco, com os votos favoráveis do CDS-PP, mesmo contra a vontade do PS e do Governo da República.

Entendem que durante os duros tempos da pandemia, nos quais as forças de segurança se encontram sobrecarregadas e expostas ao novo coronavírus, seja concedido um subsídio extraordinário de risco para os profissionais que se apresentem na linha da frente. Por isso, consideram “urgente o reforço do número de elementos policiais na Madeira, de forma a ser possível manter as regras de saúde pública, bem como garantir a segurança”.

Por fim, a JP Madeira relembra que os elementos das forças de segurança na Região Autónoma da Madeira viram também o pagamento dos seus subsistemas de saúde excluído do Orçamento de Estado, o que a Juventude Popular da Madeira considera uma tentativa do Governo Central se descartar dos elementos policiais na Região. O respeito pelos polícias, é segundo esta juventude, um imperativo para os cidadãos bem como para o Governo, sendo necessário que o Governo Central volte a ser responsável pelo pagamento dos subsistemas de saúde.