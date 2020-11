Fogo na Travessa do Transval continua activo

O incêndio que deflagrou ontem ao início da tarde na Travessa do Transval na Boa Nova continua activo. Ao longo de toda a noite os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local, em alturas diferentes, procurando combater o fogo que teve início num armazém nesta zona da Boa Nova.

Em dia de alguma chuva, o inesperado fogo surpreendeu por volta das 14 horas, quando foi dado o alerta para o fogo no prédio. Imediatamente foram mobilizadas as duas corporações do Funchal para o local que tem uma área de 600 m2 e que guardava grande diversidade de produtos, desde produtos alimentares a produtos de limpeza e bebidas alcoólicas para venda a retalho, incluindo muitos inflamáveis.

A operação decorreu ao longo de toda a tarde com as duas corporações. A partir das 20 horas o combate foi alternado, tendo permanecido no local os Sapadores. À meia-noite os Bombeiros Voluntários Madeirenses subiram com dois veículos pesados de combate a incêndios urbanos e oito homens para render a corporação vizinha, tendo cerca das 4 horas decorrido a operação contrária. Neste momento permanece no local uma equipa de cinco homens e um pesado dos Sapadores, sendo provável que às 8 horas haja nova rendição, uma vez que o fogo ainda está activo.

Na sequência deste fogo, uma mulher de 62 anos foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, não por ferimentos, mas pelo seu estado de ansiedade.