Albuquerque lamenta morte de antigo bombeiro sapador do Funchal

Faleceu Samuel Freitas, antigo bombeiro sapador do Funchal.

O bombeiro, que se tinha reformado há poucos meses, esteve ao serviço da população durante cerca de 40 anos e era visto pelos colegas como uma pessoa bondosa e “um bom companheiro”.

Também o presidente do Governo Regional deixou uma mensagem no seu Facebook, recordando “a sua empatia e responsabilidade”, desde os tempos em que esteve na Câmara Municipal do Funchal.

“Sempre foi, para mim, um exemplo, pela maneira como fez da sua missão e do seu trabalho, uma forma de vida. Agradeço-lhe muito a postura activa e empenhada, principalmente nos momentos singulares que passámos juntos, enquanto lá estive.

Nenhuma palavra é suficiente para lhe agradecer o tanto pelos outros fez, nem o muito que nos ensinou, mesmo a mim, enquanto autarca, no que à entrega aos outros diz respeito”, escreveu Miguel Albuquerque.