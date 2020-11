Estima-se que 53 milhões de norte-americanos ficaram infectados

Um relatório do Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA) dá conta de que o país apenas contabilizou um oitavo do total de infeções em todo o território norte-americano.

De acordo com a informação divulgado, o CDC estima que no final de setembro houvesse mais de 53 milhões de norte-americanos infetados com o SARS-CoV-2. Este número é oito vezes maior do que aquele que as autoridades sanitárias tinham contabilizado naquela altura.

Ou seja, por cada infeção detetada, as autoridades norte-americanas estão a 'deixar escapar' oito.

Ainda assim, a CDC dá conta que de há uma ligeira melhoria no registo de casos, uma vez que a estimativa anterior previa que apenas um em cada dez casos estavam a ser contabilizados.

Esta estimativa do Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças norte-americano permite fazer uma projeção da propagação da pandemia no território dos EUA desde o início da pandemia.

Dos 53 milhões de cidadãos que terão contraído a doença, 45 milhões estiveram com covid-19 durante um período, mas a infeção não foi detetada, e cerca de 2,4 milhões estiveram hospitalizados.

Os números oficiais de Washington estão muito abaixo destes valores, com 12,5 milhões de infetados registados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.410.829 mortos resultantes de mais de 59,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.