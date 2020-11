Eco-Escolas da 'Horácio Bento de Gouveia' no maior movimento de sustentabilidade de Portugal

A Escola básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Eco-Escolas, foi convidada a participar esta sexta-feira no Greenfest, o maior movimento de sustentabilidade de Portugal, que conta com a presença de oradores de todo o mundo.

Foi com surpresa que Ana Lúcia Vasconcelos, coordenadora do projeto Eco-Escolas, recebeu o convite para participar na 'Mesa Redonda – Economia Circular a Diferentes Escalas', promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e que integra o Greenfest, evento que decorre este fim de semana na SBE (School of Business and Economics), em Carcavelos, mas em formato digital, atendendo à situação pandémica.

Com moderação de Margarida Gomes, coordenadora da ABAE, a Mesa Redonda – Economia Circular a Diferentes Escalas, terá como participantes Alexandra Rodrigues da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), Lúcia Duarte da Câmara Municipal de Cascais, Luís Newton da freguesia da Estrela, e Ana Lúcia Vasconcelos, da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, que apresentará o projecto 'Economia circular numa Eco-Escola da Madeira – Horta Biológica, Compostagem e Outras iniciativas'.

A equipa do Eco-Escolas da HBG, coordenado por Ana Lúcia Vasconcelos, tem vindo a desenvolver, de uns anos a esta parte, um projecto de sustentabilidade que se iniciou com a transformação de um terreno baldio, de orografia acentuada e de difícil cultivo, pelas características do solo, numa bio-horta.

O projecto foi crescendo com grande entusiasmo e tem envolvido toda a comunidade educativa. Alunos, encarregados de educação, funcionários e professores colaboram com gosto na manutenção da bio-horta, que foi concebida à semelhança dos socalcos típicos da Madeira, com toda a montagem associada a este tipo de terreno, recorrendo a varandins de urze e a passagens estreitas de terra batida e basalto.

Neste espaço aprazível, tudo é reutilizável, por isso, a pequena estação de compostagem, anexa à horta, serve de apoio à cultura das mais variadas espécies vegetais. Recentemente, foi introduzida uma pequena fauna que tem sido a alegria dos jovens visitantes e colaboradores.