Armadores na Cidade do Cabo vão reunir com Ministério do Mar

Depois de conhecer alguns problemas que afectam os armadores de pesca na Cidade do Cabo, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, comprometeu-se a fazer uma ponte entre estes empresários e o Ministério do Mar, propondo a realização de uma videoconferência para que a tutela e pescadores lusos possam analisar e discutir eventuais formas de apoio, adiantou o presidente da Associação Portuguesa do Cabo da Boa Esperança.

Luís Andrade, um madeirense e armador de sucesso com raizes em São Vicente, afirmou ter ficado agradado com a sugestão e a iniciativa da governante que terminou os três dias de visita oficial à África do Sul, curiosamente no Cabo, fazendo questão de assinalar a sua presença com uma passagem pela colectividade lusa onde aproveitou para estar reunida com outros representantes da Comunidade Portuguesa, entre os quais os conselheiros Egídio Cardoso e Lígia Fernandes.

Acompanhada pelo embaixador, Manuel Carvalho e pelo cônsul-geral, José Carlos Arsénio, a governante inteirou-se dos problemas sociais, aliás nota dominante nesta deslocação com destaque em Joanesburgo e em Pretória assinalando a sua presença na escola Lusito, nos lares de S. Francisco de Assis (Pretória), Lar de Nossa Senhora de Fátima (Benoni) e Lar de Santa Isabel (Randburg), frisando que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) apoiará instituições de assistência social no país.