Sismo de magnitude 2.3 registado hoje na Região da Madeira

Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade foi registado no início desta madrugada (00:04) ao Noroeste do Arquipélago da Madeira.

O pequeno abalo, demasiado distante para pode ser sentido, trata-se do segundo sismo registado em menos de uma semana nos mares da Região.