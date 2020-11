Operação Nariz Vermelho inicia campanha digital para o Natal

A Operação Nariz Vermelho (ONV) começou na segunda-feira a campanha de Natal "#QuantoÉQueDás?" para angariar verbas que serão entregues, na totalidade, a milhares de crianças hospitalizadas, informou hoje a entidade.

A campanha de Natal, programada inicialmente até ao final do ano, acontece em formato digital, sobretudo nas redes sociais, onde as pessoas são convidadas a criar os seus próprios desafios e partilhá-los com os amigos, que podem doar o valor que desejarem.

"O objetivo é conseguir ganhar um efeito de partilha e de contágio nas redes sociais com este 'hashtag' de maneira a que haja muitas pessoas a lançar desafios junto dos seus amigos", explicou a diretora de comunicação e angariação de fundos da associação, Carlota Mascarenhas.

A Operação Nariz Vermelho é uma instituição particular de solidariedade social, com o objetivo de levar palhaços profissionais aos serviços pediátricos dos hospitais portugueses.

A campanha "#QuantoÉQueDás?" diferencia-se das iniciativas habituais neste período do ano, feitas pela Operação Nariz Vermelho por ser "proativa".

"Ao contrário do que acontece todos os anos precisámos de mudar a nossa estratégia de angariação de fundos e fazer uma campanha proativa no natal, nunca o fazemos, porque regra geral concentramos a nossa angariação de fundos em inúmeras ações ao longo do ano e numa grande ação que se chama 'O Dia Do Nariz Vermelho', que acontece no Dia Mundial da Criança, em junho", esclareceu Carlota Mascarenhas.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, não foi possível realizar o "O Dia do Nariz Vermelho".

A Operação Nariz Vermelho, que visitava 17 hospitais no país inteiro, foi obrigada, em março, a recuar temporariamente para seguir as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS) e os pedidos da administração dos hospitais.

Entretanto, a Operação Nariz Vermelho começou a regressar "lentamente" aos hospitais de forma faseada e já há visitas ao Hospital do Barreiro, ao IPO de Lisboa e ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

Nos dois primeiros dias, a campanha "#QuantoÉQueDás" angariou mais de 374 euros.

