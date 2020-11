Albuquerque promete 'mão dura' a bares que violam regras

O presidente do Governo Regional prometeu ‘mão dura’ para donos de bares ou de estabelecimentos de restauração que não estão a cumprir com as regras impostas (veja aqui) pela Autoridades de Saúde de combate à pandemia desde 6 de Novembro.

Miguel Albuquerque diz ter conhecimento que “alguns estabelecimentos fora do Funchal têm reiteradamente violado as normas” e já deu instrução aos serviços da ARAE - Autoridade Regional das Atividades Económicas e “já combinamos com a Polícia que esses estabelecimentos serão multados ou eventualmente encerrados”.

O governante escusou-se revelar quais e onde estão situados: “Não vou dizer qual a zona, mas temos tido denúncias de alguns bares que estão a violar as regras do encerramento, que não mantêm o distanciamento, nem desinfecção”, disse há instantes à margem de uma visita a uma exploração agrícola situada na freguesia do Estreito da Calheta. Para esses espaços, garantiu, “mesmo fora do Funchal, poderão ter a certeza que serão fiscalizados”.

De resto, o chefe do Executivo madeirense continua a reiterar que a Região não tem “transmissão comunitária ainda, felizmente” apesar de reconhecer que existem “70 cadeias de transmissão individual” que “estão monitorizadas”, portanto na sua opinião é uma garantia de que “foram reduzidas substancialmente, mas é evidente que os serviços de saúde e o director clínico fez muito bem em alertar para o potencial de transmissão comunitária”.

“Pode acontecer e para isso é fundamental preparar os serviços para termos a capacidade de resposta”, reagiu quando interpelado pelos jornalistas sobre uma eventual transmissão comunitária da covid-19.