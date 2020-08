Cinco números desta sexta-feira

1

Há mais um caso de covid-19 na Madeira e a Região apresenta agora um total cumulativo de 130 casos confirmados, 30 dos quais ainda activos

Contabilizaram-se 3.319 sessões de cinema na Região nos seis primeiros meses de 2020, o que traduz um decréscimo de 60,2% face a igual período de 2019.

O defesa central colombiano Moises Mosquera renovou contrato com o Marítimo, até 2024, anunciou esta sexta-feira o clube da I liga portuguesa de futebol.

A Capitania do Porto do Funchal resgatou, esta sexta-feira, um corpo de uma mulher com cerca de 50 anos, da baía de Câmara de Lobos.

Em Junho, todas as regiões registaram decréscimos das dormidas superiores a 70%, com excepção do Alentejo (-48,9%), sendo que as maiores reduções verificaram-se na Madeira (-97,7%) e nos Açores (-96,9%), com 16,5 mil e 8 mil respectivamente.