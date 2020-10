Pedro Ramos reconhece constrangimentos na saúde da Região em tempos de Covid-19

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil reconheceu a existência de alguns constrangimentos nos serviços de saúde da Região neste período de pandemia, como a diminuição de cerca de 45% da procura pelo serviço de urgência. Pedro Ramos falava à margem das comemorações do Dia Mundial do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), na manhã de hoje.

De acordo com o governante, esta diminuição deveu-se, em parte, pelo desconhecimento do grau de segurança que este serviço garante. Além disso, o secretário da saúde admite ter havido "algum atraso no diagnóstico".

Toda esta problemática foi minimizada, adiantou, com a reorganização dos serviços e com o recurso à teleconsulta.

Quanto aos acidentes vasculares cerebrais, tema que reuniu, esta manhã, algumas dezenas de profissionais da área da saúde no Colégio dos Jesuítas, Pedro Ramos adiantou que na Madeira houve, nos últimos anos, uma diminuição do número de doentes afectados por esta patologia, registando-se, entre 2018 e 2020, uma média de 800 casos anuais. Entre 30 a 40% deste doentes enquadram-se na janela temporal passível de tratamento e minimização das sequelas.

Para o tratamento destas situações o SESARAM possui, desde 2008, a via verde AVC, assegurada por uma equipa multidisciplinar, sobretudo da área da medicina interna e da neurologia. Estes profissionais estão capacitados para intervir tanto em situações de AVC isquémico, como hemorrágico.