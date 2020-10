Vamos em frente

A Câmara Municipal de Santa Cruz está a elaborar o seu sétimo orçamento municipal desde que tomei posse pela primeira vez em 2013. É por demais conhecido que o caminho que nos trouxe até aqui não foi fácil, dada a enorme dívida que herdámos, mas foi também um caminho de conquistas e de vitórias.

Ainda estamos a pagar dívida, mas os resultados que conquistámos têm sido reveladores de uma gestão criteriosa e rigorosa que teve, a todo o momento, dois eixos essenciais: recuperar a credibilidade e a solidez financeira de Santa Cruz e garantir que o investimento era orientado em benefício da população e privilegiasse a intervenção em áreas que foram esquecidas e negligenciadas durante décadas.

Foi na senda destas prioridades que ao longo dos últimos anos orientámos a nossa ação para a implementação de um programa social forte e que começámos, paulatinamente, a desenhar um programa de ação capaz de recuperar anos de desinvestimento, durante os quais o concelho viu a dívida crescer sem correspondência em obra visível. É um caso que espero ver ainda a justiça a investigar e a castigar os culpados. Quando o povo é lesado, a culpa não pode morrer solteira.

O orçamento para 2021 espelha o nosso percurso e é uma resposta àqueles que vaticinavam que esta equipa que tomou posse em outubro de 2013, não chegava ao Natal desse mesmo ano. Uma previsão que era alimentada pela noção do que tinham feito em Santa Cruz em termos de limpeza dos cofres municipais e de dívida, e era também a manifestação daquela ideia de que o poder pertence por direito sempre aos mesmos, mesmo quando esses mesmos erram e lesam a comunidade.

Felizmente, o povo de Santa Cruz soube mudar na hora certa e chegámos a 2021 com um orçamento que vai permitir um reforço do programa social e o reforço do investimento público.

Ou seja, vamos reforçar os programas sociais que já existem e que antes não existiam em Santa Cruz. Falo das bolsas de estudo, do alargamento dos manuais escolares gratuitos a mais ciclos de ensino, da ajuda à recuperação de imóveis, do apoio às pequenas cirurgias, do acesso gratuito aos medicamentos, do fundo social de emergência. E, perante a crise pandémica que aí vem, investir em outras áreas como a criação de um programa de emprego dirigido aos que já se encontram fora das medidas oficiais de apoio ao desemprego, como são os desempregados de longa duração, os jovens que nunca tiveram oportunidade de mostrarem o que valem, e as pessoas portadoras de deficiência.

Paralelamente, vamos reforçar a nossa capacidade de investimento dando continuidade à aposta já iniciada na beneficiação da nossa rede viária, na eficiência energética e na recuperação de décadas de desinvestimento no combate às perdas de água e à adequação do saneamento básico ao crescimento populacional do concelho.

Sei que ninguém é bom juiz em causa própria, mas a falsa modéstia também é um erro. Eu, a minha equipa e o povo de Santa Cruz sabemos o que foi conquistado para aqui chegarmos, sabemos o que Santa Cruz era e o que é hoje. Pessoalmente, devo muito a este povo, porque sem o seu apoio nada disto teria sido possível.

A verdade é que juntos já conquistámos muito e vamos continuar a conquistar mais. A oposição pode, por seu turno, continuar a andar por aí de fita métrica na mão a medir o asfalto e a tentar reescrever a história, ou a falar de populismos como teve a lata de fazer aquele ex-presidente que até a bica que tomava apresentava como despesa à autarquia, que foi nadar para o Porto Santo quando o concelho pegava fogo e que deixou atrás de si a terra queimada e as finanças municipais a arder. O orçamento de 2021 é a melhor resposta a essa gente. Vamos em frente!