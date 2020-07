Há 11 anos, Reis de Espanha iniciavam visita à ilha em dia de arranque do Rali Vinho Madeira

Os então Reis de Espanha, Juan Carlos I e Sofia, deslocaram-se, pela primeira vez, à Madeira, no dia 30 de Julho de 2009, dia em que se iniciava mais uma edição da prova rainha do automobilismo madeirense - que viria a ser conquistada pelo italiano Giandomenico Basso. O tema que fez manchete no DIÁRIO dividia opiniões. Por um lado, esta visita teria um sentido meramente económico, por se considerar que seria “promoção para a Madeira de excepcional qualidade”.

Por outro, o périplo, que coincidiu com o início da prova rainha do automobilismo madeirense, foi classificado como “um marco histórico”, justamente pelo facto de ser a primeira vez que os Reis de Espanha visitavam a ilha, contribuindo assim para “estreitar os laços” com Espanha. Na altura, o embaixador de Espanha, em Lisboa, Alberto Navarro, insistia no facto de estarmos perante um Rei que adorava Portugal, “fala português e que tem grandes laços de afinidade com este país”.

Destaque também para o facto desta visita não ter incluído passagem pelo Palácio de São Lourenço, nem as Fortalezas do Pico e de São Tiago, obras com ‘toque’ filipino. Apenas o antigo Palácio Episcopal, actual Museu de Arte Sacra, fez parte do roteiro.

Nesta edição impressa do DIÁRIO também mereceu destaque outros assuntos: 'Eléctricos já em 2012', onde se podia ler que dentro de três anos, a Madeira teria postos de abastecimento para viaturas a electricidade; 'Abortos aumentam' de 82 no primeiro semestre de 2018, para 130 nos primeiros seis meses de 2009 (+58%); e 'CDU repete Artur na CMF'.