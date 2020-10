Pedro Calado participa em evento da Autoridade da Concorrência

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, na próxima segunda-feira, a partir das 15 horas através de videoconferência, numa sessão sobre 'Combate ao conluio na contratação pública', evento promovido pela Autoridade da Concorrência (AdC).

A abertura do evento contará com algumas notas introdutórias da presidente da Autoridade da Concorrência, Margarida Matos Rosa, e do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Depois, a partir das 15h30, será abordado o Plano Estratégico da Autoridade da Concorrência para o Combate ao Conluio na Contratação Pública, que estará a cargo de Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe da AdC.

Neste âmbito, além da apresentação do plano, será apontado o exemplo da Campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública, abrindo a discussão sobre as formas mais comuns de conluio, características de mercado que o facilitam, bem como a identificação e detecção dos principais indícios. Serão ainda abordadas as formas de prevenção do conluio na contratação pública.

A partir das 16h15 será apresentada a experiência da AdC na investigação e sanção de infrações na contratação pública, que terá como orador Jorge Ferreira, chefe da Unidade Anti Cartel e Departamento de Práticas Restritiva.