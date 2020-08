Miguel Albuquerque visita obra no Monte

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta quarta-feira, 5 de Agosto, pelas 11 horas, a construção de um arruamento adjacente ao Ribeiro da Corujeira, recentemente canalizado, na freguesia do Monte, Funchal.

A nova rua tem início no Caminho da Fonte da Pereira e traçado que se desenvolve ao longo da canalização do ribeiro.

De acordo com nota da presidência do Governo, esta obra pretendeu criar acessibilidade ao longo do ribeiro, para efeitos de limpeza e manutenção do mesmo, e irá ainda possibilitar o acesso viário a algumas residências da zona.

O novo caminho tem uma extensão de 210 metros, com 4 metros de largura. O pavimento executado é do tipo flexível, constituído por camadas de agregados britados e camadas betuminosas.

A obra incluiu ainda a criação de um sistema de drenagem de águas pluviais e a instalação de guardas metálicas, para proteção dos utentes.

O prazo de execução da obra foi de 90 dias e o seu custo ascendeu a 197 773,87 euros, sem IVA, ou seja, cerca de 240 mil euros com IVA.