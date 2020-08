Há 20 anos multiplicavam-se as descargas de terra no litoral

A edição do Diário de Notícias de 20 de Agosto de 2000 apresentava, em manchete, uma notícia sobre os atentados ambientais que se multiplicavam no litoral da Madeira, com descarga de terra para o mar.

A costa Norte, entre São Vicente e o Porto Moniz, era a zona mais atingida, mas também a Sul havia várias situações de despejos de terra no mar.

As descargas destruíam os ecossistemas marinhos e comprometiam o ambiente e os recursos de pesca.

O Gabinete de Gestão do Litoral garantia que todos os casos estavam referenciados.

Descarregue aqui a edição completa de 20 de Agosto de 2000