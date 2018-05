Hipertensão arterial é responsável por 1 em cada 5 mortes nas mulheres

A hipertensão arterial (HTA) é responsável por 1 em cada 5 mortes entre as mulheres, sendo mais pesada a carga da doença no feminino. Um problema que, explica Pedro Marques da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos de Risco e Prevenção Cardiovascular (NERPC) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), “pode afectar as mulheres em todas as fases da vida, com características específicas e singulares em cada uma delas”. Até porque, refere o especialista a propósito do Dia Mundial da Hipertensão, que se assinala hoje, “a HTA é um companheiro para vida, numa relação intempestiva, trespassada por afecções diversas, mas sempre presente, sempre atenta, tanto na prevenção como no tratamento”.

É o coordenador do NERPC que cita os dados do Global Burden of Disease, que dava conta que, em Portugal, “cerca de 41% do total de anos de vida saudável perdidos por morte prematura poderiam ter sido evitados se fossem suprimidos os principais factores de risco modificáveis”. E no segundo lugar da lista, logo seguido dos hábitos alimentares inadequados (16%), está a hipertensão arterial (13%). A estes dados juntam-se outros: “em 2015, as doenças cardiovasculares e vasculares cerebrais foram responsáveis por quase 30% d

as mortes ocorridas em Portugal, com um acréscimo de 0,5% relativamente a 2014, que nos deve obrigar a meditar”.

Ainda assim, Pedro Marques da Silva defende que, “mais ponderadas, as mulheres estão mais conscientes de que têm HTA, ao contrário dos homens, o que, juntamente com a sua singular relação com instituições de saúde desde a saúde materno-infantil, explica, possivelmente, o melhor controlo tensional nas mulheres”.

Apesar de tudo isto, “a taxa bruta de mortalidade foi de 313,2 por 100 mil habitantes, mais elevada para as mulheres (330,6) do que para os homens (293,9). E ainda dizem que as mulheres não morrem de doenças cardiovasculares!...”

Consciente de que “a presença e a combinação de diversos factores de risco favorecem o advento, o estabelecimento e a progressão da HTA, com afetação do coração, artérias, cérebro e rins e o consequente aumento do risco cardiovascular”, o especialista considera “crucial uma abordagem multifacetada e multifatorial da HTA nas mulheres (mas também nos homens!), evitando e controlando o peso, favorecendo uma dieta variada, equilibrada e nutricionalmente adequada (com um aporte adequado de ácido fólico), restringindo o sal, alguns tipos – mais nefastos – de gorduras e o excesso de açúcares de absorção rápida, promovendo o exercício físico regular e a limitação de álcool e restringindo – em tantos casos! – os analgésicos anti-inflamatórios”.

Por isso, a propósito deste Dia Mundial de Hipertensão, deixa um conselho simples: “não omita a HTA, uma circunstância cardiovascular que é capaz de afectar as mulheres – e é delas que hoje estamos a falar! – em todas as fases da sua vida, concorrendo, de forma impressiva, para uma parte importante da morbilidade e mortalidade do sexo feminino. O tratamento, farmacológico ou não, é eficaz, com redução significativa da doença cardiovascular e melhoria da qualidade de vida”.