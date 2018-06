Vulcão que matou 109 pessoas na Guatemala projecta nuvem tóxica de gás e cinzas

As autoridades da Guatemala ordenaram hoje a evacuação de socorristas e moradores por causa de uma nuvem tóxica de gás e cinzas provocada pelo vulcão de Fogo, cuja erupção de domingo provocou pelo menos 109 mortos.

A televisão guatemalteca mostrou as grandes colunas de fluxos piroclásticos (compostos por compostos por gases quentes, cinzas e pedras) projetados pelo vulcão, situado entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, 50 quilómetros ao oeste da capital.

Moradores, socorristas e jornalistas que estavam perto do denominado “marco zero” foram desalojados por precaução.

A Polícia Nacional Civil (PNC) informou que está a controlar a entrada da cidade El Rodeo, em Escuintla, diante da nova atividade registada no vulcão.

Nas imagens divulgadas pelas televisões locais é possível ver que a cratera principal do vulcão está limpa e a coluna do fluxo piroclástico baixou alguns metros.

O material segue o curso do deslizamento do último domingo, de acordo com os jornalistas que se encontram na área.

A Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred), acrescentou que, devido à nova atividade, muitos habitantes que tinham retornado às suas casas em El Rodeo foram novamente evacuados.

De acordo com o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh), também foi registrado um lahar até as ravinas Santa Teresa, Mineral, Taniluyá e Ceniz, que são afluentes dos rios Pantaleón e Achoguate.

O Insivumeh advertiu que este deslizamento transporta gases tóxicos, rochas de até três metros de diâmetro e troncos de árvores, o que afeta as comunidades próximas.

A Conred fez na sexta-feira um balanço de 109 mortos, 197 desaparecidos, 58 feridos, 12.407 evacuados, 3.710 acolhidos em abrigos e 1.713.617 afetados.