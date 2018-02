Três pessoas morreram num assalto no Rio de Janeiro

Três pessoas, entre elas um polícia fora de serviço, morreram hoje num assalto a uma loja no Rio de Janeiro, cidade brasileira que desde sexta-feira está sob controlo do exército devido ao escalar da violência.

Um grupo de pessoas armadas chegou a uma loja no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e, ao anunciar o assalto, iniciou um tiroteio, segundo um comunicado da Policia Militar citado pela agência Efe.

Duas pessoas morreram, entre elas o sargento da Polícia Militar Cristiano das Neves Souza que acabou por falecer horas mais tarde no hospital, e três ficaram feridas.

A violência repetiu-se na zona norte da cidade, onde agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram baleados por um grupo de criminosos, que acabaram por fugir.

Os episódios ocorrem dois dias depois que o presidente do Brasil, Michel Temer, ter decretado a intervenção federal na área de segurança do Rio e dado controle aos militares para conter o aumento da violência no estado.