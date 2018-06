Terminou sequestro em agência publicitária de três ‘youtubers’ franceses

A polícia pôs cobro ao sequestro de dois reféns na sede da agência de três ‘youtubers’ franceses, em Paris, tendo procedido à detenção de um homem que diz estar na posse de uma bomba.

O sequestro aconteceu na agência de publicidade Mixicom, que trabalha com ‘youtubers’ como Cyprien, Norman ou Squeezie.

Não são, para já, conhecidas as motivações do sequestrador, que esteve barricado durante algumas horas no edifício localizado na rua de Petites Écuries, em Paris.

Os reféns foram libertados ilesos, durante as operações das forças de segurança, informou a polícia de Paris.