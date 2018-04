Rainha Isabel II assinala 92.º aniversário com concerto em Londres

A rainha Isabel II assinala hoje o seu 92º aniversário com um concerto em Londres que terá a presença de várias estrelas da música.

Sting, Tom Jones, Craig Davis e Kylie Minogue estão entre os cantores e músicos que vão actuar na celebração denominada ‘Festa de Aniversário da Rainha’, no Royal Albert Hall.

O príncipe Harry deverá discursar no evento de hoje à noite, no seu recente papel como embaixador da Commonwealth.

A rainha celebra duas vezes o seu aniversário todos os anos.

Hoje é o dia em que assinala o seu nascimento, que habitualmente celebra em privado com a sua família, e depois assinala o seu “aniversário oficial” no verão, normalmente no segundo sábado de Junho, durante o qual Isabel II assiste a uma colorida parada militar em Londres.