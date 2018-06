Poroshenko pede a Putin libertação dos presos ucranianos

O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, pediu hoje ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, a libertação dos presos ucranianos detidos na Rússia e no leste pró-russo da Ucrânia, no decurso de um contacto telefónico.

Poroshenko “apelou à libertação dos reféns ucranianos mantidos em prisões russas em territórios ocupados” por Moscovo, informou a presidência ucraniana numa alusão às regiões de Donetsk e Lugansk, sob controlo dos separatistas pró-russos.

O líder ucraniano também exigiu que a provedora de justiça do seu país (designada localmente Defensora do Povo) possa visitar o cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que há mais de um mês desencadeou uma greve de fome numa prisão russa e é considerado um preso político pela Ucrânia e por países ocidentais.

Segundo o Kremlin, Putin e Poroshenko abordaram no seu contacto telefónico “o conflito no leste da Ucrânia e a libertação dos cidadãos ucranianos detidos na Rússia e vice-versa”.

“As partes abordaram questões vinculadas com a resolução da crise no sudeste da Ucrânia, na sequência de uma reunião em meados de junho dos ministros dos Negócios Estrangeiros e assessores dos líderes do ‘Quarteto da Normandia’, integrado pela Rússia, Ucrânia, França e Alemanha”, informou o Kremlin em comunicado.

Putin exprimiu a sua preocupação com a situação na região pró-russa do Donbass e o “aumento dos mortos entre a população devido aos ataques das forças ucranianas”.

Neste contexto, Putin e Poroshenko voltaram a abordar a questão de “intercâmbio das pessoas detidas”, numa referência à possibilidade de promover a troca de cidadãos russos detidos na Ucrânia e de ucranianos encarcerados na Rússia.

Poroshenko defendeu ainda a necessidade de intensificar o trabalho do “Quarteto da Normadia” para promover o envio de uma missão da ONU ao leste ucraniano.

Esta foi a segunda conversa telefónica entre Putin e Poroshenko em duas semanas.