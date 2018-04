Novo balanço aponta para quase 50 mortos no atentado em Cabul

Pelo menos 48 civis morreram e 112 ficaram feridos hoje num atentado suicida em Cabul reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, segundo um novo balanço dos Ministérios do Interior e da Saúde afegãos.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahid Majrooh, pelo menos 21 mulheres e cinco crianças encontram-se entre os mortos no atentado contra um centro de recenseamento eleitoral.

O Afeganistão terá eleições parlamentares a 20 de Outubro e o processo de recenseamento iniciou-se a 14 de Abril.

O bombista suicida atingiu civis que esperavam para receber o seu cartão de eleitor e, segundo a agência Associated Press, a explosão foi sentida em toda a cidade, tendo partido janelas a quilómetros de distância do local do ataque e danificado vários veículos nas redondezas.

O atentado ocorreu na zona oeste da capital do Afeganistão, no bairro maioritariamente xiita de Dasht-e-Barchi.

No comunicado divulgado pela agência de notícias Aamaq, ligada ao Estado Islâmico, o grupo reivindica o atentado contra “os apóstatas” xiitas.