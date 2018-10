Navios italiano e espanhol retomam resgate humanitário no Mediterrâneo Central

O navio Mare Jonio da ONG italiana Mediterranea vai juntar-se ao espanhol Astral, da Open Arms, para retomar as operações civis de resgate marítimo no Mediterrâneo Central, anunciou a organização humanitária alemã Sea-Watch.

O Mare Jonio, um antigo rebocador fretado pela Mediterranea e pela Sea-Watch, “chegou hoje a águas internacionais” e vai retomar, juntamente com o Astral, da Open Arms, as operações de salvamento “na fronteira mais mortífera do mundo”, o Mediterrâneo Central.

Atualmente, estes são os únicos navios de resgate civil a operar naquela área, ao largo da costa líbia, depois de o francês Aquarius, fretado pelas organizações não-governamentais SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras (MSF), ter regressado a Marselha para obter um novo registo para o navio.

Os restantes navios humanitários de ONG internacionais estão parados: os alemães Sea-Watch 3, Lifeline e Seefuchs estão bloqueados em Malta e o Iuventa, da também alemã Jugend Rettet, em Itália (enquanto os seus tripulantes enfrentam uma investigação das autoridades por alegado auxílio à imigração ilegal).

“Mais de uma em cada dez pessoas que tentaram chegar a Itália a partir do norte de África morreram, em setembro”, mas o balanço mortal deve ser muito superior, já que não há testemunhas na chamada zona SAR (salvamento e busca), de acordo com o comunicado da Sea Watch.