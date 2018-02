Motim em prisão no estado do Rio de Janeiro faz vários reféns

Um grupo de presos iniciou no domingo um motim numa prisão no estado do Rio de Janeiro, Brasil, após uma tentativa de fuga, mantendo vários reféns, anunciaram fontes oficiais citadas pela agência Efe.

A rebelião aconteceu na prisão de Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, uma zona de bairros vizinhos da cidade do Rio de Janeiro.

Elementos do Batalhão de Operações Especiais e da polícia de choque foram chamados a acabar com o motim, que ocorreu na sequência de uma tentativa de fuga por parte de alguns detidos.

A situação começou no decurso de uma ação de contagem de reclusos, quando alguns deles, na posse de armas de fogo, abordaram guardas prisionais.

Segundo o ‘site’ Globo.com, pelas 22:00 locais (mais três em Lisboa), quatro reféns tinham sido libertados, mas outros continuavam sob domínio dos reclusos.

O motim aconteceu no dia em que a Secretaria de Administração Penitenciária informou que antecipou “medidas de controle” para evitar eventuais reações da população prisional à intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro, anunciada pelo presidente brasileiro, Michel Temer, que inclui a transferência da segurança para o Exército.

A secretaria não explica quais foram as medidas, mas, segundo o jornal O Globo, foi decretado alerta máximo nas 54 unidades prisionais do estado, onde estão presas 51 mil pessoas.

O estabelecimento prisional Milton Dias Moreira tem capacidade para 884 reclusos, mas tinha em janeiro último 2.027