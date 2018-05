Moscovo apela para diálogo entre Israel e Irão após ataques mútuos na Síria

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, apelou hoje para “o diálogo” entre Irão e Israel, após os ataques israelitas contra infraestruturas iranianas na Síria, que aumentaram o risco de escalada militar na região.

O recurso à força “é uma tendência muito inquietante, partimos do princípio que todas as questões devem ser resolvidas através do diálogo”, declarou Lavrov, dem conferência de imprensa.

O chefe da diplomacia russa referiu que Moscovo tinha alertado, inclusive numa entrevista na quarta-feira entre Vladimir Putin e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra “qualquer ação que pudesse ser provocadora”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria afirmou que os bombardeamentos levados a cabo por Israel contra bases iranianas e de forças governamentais abre uma “nova etapa” e “confronto direto” contra a Síria.

Num comunicado difundido pela agência oficial SANA, o Ministério considerou que a “entidade sionista”, numa alusão a Israel, e seus aliados, passaram de “esconder-se atrás” de grupos terroristas para um “confronto direto” contra Damasco.

Israel atacou dezenas de objetivos militares das forças sírias, iranianas e do grupo libanês Hezbollah em vários pontos da Síria, em resposta ao lançamento de projéteis, por forças iranianas, contra parte dos montes Golã ocupada por Israel.

O governo de Damasco conta com o apoio do Irão na luta contra os grupos armados da oposição e as organizações extremistas islâmicas.

Pelo menos 23 combatentes leais ao Presidente sírio morreram nos ataques do exército israelita contra posições iranianas e do Hezbollah na Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Entre os mortos há cinco membros das forças regulares sírias, nomeadamente um oficial, e outros 18 efetivos de nacionalidade síria e estrangeiros, disse o líder da organização não-governamental, Rami Abdurrahman, admitindo não ser ainda claro se há iranianos entre os mortos.

A tensão no Médio Oriente, e nomeadamente no território sírio, aumentou nas últimas horas, com Israel a bombardear dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália pelo ataque desta madrugada atribuído ao Irão contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio que Israel invadiu em 1967 e anexou em 1981.