Japão lança novo satélite para vigiar Coreia do Norte

O Japão lançou hoje um satélite destinado a vigiar as instalações militares da Coreia do Norte e conseguir imagens de áreas afetadas por desastres naturais, informou a Agência de exploração Aeroespecial do Japão (JAXA).

O satélite do tipo radar foi lançado num foguete H-2ª, às 04:20 GMT (05:20 em Lisboa), do centro espacial Tanegashima, na província de Kagoshima (sudoeste), informou a Jaxa em comunicado.

“O foguete voou como planejado e o satélite de colheita de dados foi devidamente separado”, confirmou a agência aeroespacial.

Esse tipo de satélite capta ondas de rádio refletidas do solo e é capaz de capturar imagens sem ser afetado por fenómenos meteorológicos e até mesmo de noite.

O Governo japonês tem, com o lançamento de hoje, quatro satélites deste género em órbita, com mais dois dispositivos de reconhecimento ótico (capturam fotografias a longa distância), e espera operar até dez satélites no total.

Os satélites estão a ser usados para analisar o desenvolvimento das estações de lançamento de mísseis da Coreia do Norte e das instalações de testes nucleares e também servem para tirar fotos das áreas afetadas em caso de desastre natural.