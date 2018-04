Israel diz que há menos judeus hoje do que antes da Segunda Guerra Mundial

Israel publicou hoje os dados mais recentes sobre a população judaica no mundo, que indicam que há menos judeus no mundo em 2018 do que havia em 1939, antes do inicio da Segunda Guerra Mundial.

Israel assinala a partir de hoje à noite uma jornada em que recorda o Holocausto [ou Shoah], termo que designa o extermínio de seis milhões de judeus pelo regime nazi, dos 16,6 milhões que habitavam o mundo em 1939.

De acordo com o estudo, realizado pelo Instituto de estatísticas israelita em cooperação com o centro de estudos do judaísmo contemporâneo da Universidade Hebraica de Jerusalém, vivem no mundo, em 2018, aproximadamente 14,5 milhões de judeus.

Israel é o país onde vivem mais judeus, cerca de 6,4 milhões, menos 450.000 do que em 1939, nos Estados Unidos vivem actualmente 5,7 milhões e em França pouco mais de 450.000, segundo o estudo.

Existem ainda mais de 100.000 judeus em seis outros países, de acordo com a mesma fonte: o Canadá, o Reino Unido, a Argentina, a Rússia, a Alemanha e a Austrália.

O estudo não explica quais os critérios utilizados para definir quem é considerado judeu, um dado importante já que os critérios adoptados pelas autoridades israelitas são muitas vezes controversos.