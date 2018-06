Incêndio deflagrou num centro comercial em São Petersburgo sem provocar vítimas

Um incêndio deflagrou hoje num centro comercial nos arredores da cidade russa de São Petersburgo, sem que tenha provocado vítimas, porque os visitantes e pessoal que trabalha no edifício foram retirados logo que eclodiu o fogo.

O Ministério de Situações de Emergência russo informou que o fogo, que se estendeu por uma área de 400 metros quadrados, está controlado e não há risco de as chamas saltarem para edifícios vizinhos.

“Estão a trabalhar na extinção do incêndio 20 veículos e 100 bombeiros. Não há vítimas. Todo o pessoal do centro comercial e os visitantes foram retirados pela administração antes da chegada dos bombeiros”, disse o porta-voz do ministério, Andréi Litovka.

Suspeita-se que o incêndio no centro comercial Ménshikov Hall possa ter sido originado durante os trabalhos de reparação do telhado do edifício.

Há menos de três meses, um incêndio num centro comercial da cidade siberiana de Kémerovo causou a morte de 60 pessoas, a maioria crianças.

O acidente, considerado um dos mais graves na história recente da Rússia, forçou a demissão do governador da região de Kémerovo, Amán Tuléyev, no cargo desde 1997.

A investigação determinou que o sistema de alarme de incêndios estava desligado há vários dias e que as portas dos cinemas, onde morreu a maioria das vítimas, ficaram bloqueadas no momento do sinistro.