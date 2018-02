Encontrados corpos de nove pessoas raptadas no ano passado no Afeganistão

Os corpos de nove civis raptados por militantes no início do ano passado foram encontrados em Nangarhar, província oriental do Afeganistão, segundo um oficial afegão.

Um governador do distrito de Kot disse que os corpos, incluindo três líderes tribais, foram encontrados numa vala comum durante o fim de semana.

Sayed Rahman Mohmand explicou que os moradores encontraram os corpos no distrito vizinho de Achin.

Estas novas pessoas tinham sido sequestradas por militantes no início de 2017 em Kot e até agora nada se sabia sobre o seu destino.

Mohmand disse que o grupo do Estado Islâmico estava implicado no sequestro e nos assassinatos, embora este não tenha reivindicado a responsabilidade pelas mortes.

Tanto os talibã como o grupo Estado Islâmico estão ativos no leste do Afeganistão.