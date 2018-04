Coreia do Norte celebra 106.º aniversário do fundador do país

A Coreia do Norte está a celebrar o 106.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder, e mais de 200 artistas estrangeiros participaram, na quarta-feira, no lançamento do Festival.

Durante uma semana, Pyongyang enche-se de dançarinos, músicos e acrobatas para as comemorações do nascimento de Kim Il-sung (1912) que - apesar da sua morte em 1994 - permanece oficialmente como Presidente da República Popular Democrática da Coreia.

Concertos, espetáculos de dança e acrobacias estão no programa da 31.ª edição do festival, que visa consolidar a lealdade à dinastia.

Mais de 200 artistas estrangeiros participaram na quarta-feira no seu lançamento.

A maioria era oriunda da Rússia, um dos aliados diplomáticos e económicos mais próximos do regime norte-coreano, e de antigas repúblicas soviéticas como a Bielorrússia. Mas havia também um pequeno contingente de artistas franceses, espanhóis e portugueses.

O aniversário de Kim Il Sung (15 de abril) é “o feriado mais importante para os coreanos em todo o mundo”, disse o ministro da Cultura norte-coreano, Pak Chun Nam, durante a cerimónia de abertura do festival.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, terceiro representante da Dinastia Kim, chegou ao poder em dezembro de 2011 e, desde então, tem desafiado a comunidade internacional, através dos constantes testes balísticos e do avanço do programa nuclear.

Tal atitude belicista rendeu ao país uma intensificação das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Contudo, após cerca de dois anos de uma escalada da tensão, devido à realização de testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang, a comunidade internacional está a assistir a um período de apaziguamento entre os dois vizinhos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul, criaram um ambiente de apaziguamento entre as duas Coreias.

Em clima de refreamento das hostilidades, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vão participar numa cimeira entre os dois países no dia 27 de abril, a terceira entre a liderança dos dois países vizinhos, e vai decorrer na parte sul-coreana da zona desmilitarizada.

A reunião dos líderes da península coreana vai anteceder o encontro histórico entre Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio.

Kim vai ser o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53). As duas anteriores cimeiras intercoreanas, em 2000 e 2007, decorreram em Pyonyang.