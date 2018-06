Autoridades argentinas em buscas para encontrar navio pesqueiro

As autoridades argentinas informaram hoje que estão a realizar buscas para encontrar uma embarcação de pesca com nove tripulantes que deixou de emitir sinais esta sexta-feira no sul do país, onde se registavam condições meteorológicas adversas.

Fontes da Autoridade Naval argentina disseram à agência de notícias espanhola Efe que quando a embarcação comunicou pela última vez se registavam ondas de cinco metros e ventos de 30 a 40 quilómetros por hora.

As buscas à embarcação “Rigel” estão também a mobilizar um avião e dois helicópteros, auxiliados por seis navios pesqueiros que se encontravam perto do local.

Para a zona onde o “Rigel” se encontrava quando comunicou a última vez com terra -- a cerca de 220 quilómetros a sudoeste da cidade de Rawson, na província de Chubut, na Patagónia -- estão ainda a ser encaminhados dois navios da guarda costeira.

Os meios de comunicação social locais informaram ainda que a embarcação desaparecida terá enviado um sinal de emergência antes de ter perdido o contacto com terra.

A “Rigel” tinha zarpado do Mar da Prata, na costa leste da província de Buenos Aires, na terça-feira, e a prefeitura precisou que mede 27 metros de largura, 6,10 de largura e 3,10 de altura.