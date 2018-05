Saiba na agenda desta quarta-feira onde haverá um rastreio de prevenção do cancro da pele

Rastreios à pele nos Marmeleiros

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através do serviço de dermatologia associa-se à Campanha de Prevenção do Cancro da Pele/ Euromelanoma 2018, promovendo um rastreio, que decorrerá entre as 9h e as 16h na consulta externa de Dermatologia do Hospital dos Marmeleiros. Este rastreio é dirigido aos utentes com lesões pigmentadas e não necessita de marcação prévia. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, vai acompanhar esta iniciativa, visitando a consulta externa de dermatologia pelas 15 horas.

Abertura do Colóquio subordinado ao Dia Internacional das Histórias de Vida

No Dia Internacional das Histórias de Vida, o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, dinamiza, no Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) uma mesa-redonda dedicada às memórias da Ilha do Porto Santo. No âmbito do Projecto ‘Memórias das Gentes que fazem a História’, serão partilhadas histórias, fotografias e experiências, na primeira pessoa, numa conversa sobre o Porto Santo, ilha que este ano ganha ainda maior destaque e evidência no Programa das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas. A mesa-redonda contará com a presença de José Júlio de Castro Fernandes, Bernardo Vasconcelos, Ana Teresa Klut, José Campinho, Lucília Gomes de Sousa e Rui Camacho. Os convidados irão partilhar, entre as 17 horas e as 18h30 , as suas vivências e/ou passagens pela Ilha Dourada. O evento conta, ainda, com a participação da Associação Xarabanda e do seu trabalho de recolha do Património Imaterial.

III edição do concurso ‘Eu Represento a Minha História....’

A Secretaria Regional de Educação promove, esta quarta-feira, entre as 9h30 e as 13 horas, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, o III edição do concurso ‘Eu Represento a Minha História....’, através do Projecto História da Madeira, da Direcção Regional de Educação. Este concurso, cujo objectivo principal é promover a valorização e o conhecimento da História e Cultura Regionais, abrange diferentes modalidades, desde música, dança, teatro e vídeo, e é direccionado a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário da Região Autónoma da Madeira. Neste ano lectivo serão apresentados trabalhos que envolveram cerca de 200 alunos e de 30 professores. Os trabalhos apresentados são originais e contam com a colaboração de, pelo menos, um professor responsável, que orientou o seu grupo e procurou envolver os alunos numa dinâmica de valorização e reconhecimento da identidade local como uma herança cultural que deve ser preservada. Pretende-se assim, desafiar e envolver os discentes num processo de aprendizagem, que consolide as temáticas seleccionadas por eles e que fazem parte das suas raízes culturais.

Acção de sensibilização ‘O Regulamento Geral do Ruído e a Directiva Ruído Ambiente’

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, promove, no Auditório do Edifício do Campo da Barca, pelas 14h30, uma Acção de Sensibilização intitulada ‘O Regulamento Geral do Ruído e a Directiva Ruído Ambiente’. A sessão de abertura está a cargo da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, sendo o encerramento, pelas 18h00, feito pela directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), Paula Menezes.

Programa detalhado:

14h30 – Sessão de abertura com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada;

14h45 – Acústica e Ruído Ambiente - DROTA (Eng.º Nuno Baptista) ;

15h30 – O Regulamento dos Requisitos Acústicos de Edifícios (RRAE) - Ordem dos Engenheiros (Eng.º Richard Teixeira);

16:00- Intervalo;

16:30 – Redes de Monitorização de Ruido dos Aeroportos

Aeroportos da Madeira e Porto Santo (Engs.º Dinarte Rodrigues e Jorge Melgueira) ;

16:45 – Ruído de Vizinhança e Actividades Ruidosas Temporárias - Comando Regional da PSP (Subcomissário Jerónimo Emiliano Santos);

17:15 – Esclarecimento de dúvidas;

18:00 - Encerramento;

Apresentação da Festa do Desporto Escolar

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, apresenta publicamente, nesta quarta-feira, às 11 horas, no 2.º piso do Centro Comercial La Vie, a Festa do Desporto Escolar. O evento, que decorre entre os dias 22 e 25 de Maio, subordinado ao tema ‘Laços do Património Cultural’, tem como objectivo divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância do desporto enquanto veículo privilegiado de promoção do bem-estar e de inclusão social.

10.º aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial

As comemorações do 10.º aniversário do Centro de Convívio decorrerão nesta quarta-feira, a partir das 14h30, nas instalações da Casa do Povo. Haverá uma tarde recreativa com as seguintes actuações: Idosos do Centro de Convívio de São Roque do Faial, Grupo de Teatro da Casa do Povo de Santana, Fado com Maria Alves, acompanhada por César Abrantes na guitarra portuguesa, Susana Abrantes na viola de fado e Agostinho Burguês no acordeão. Às 16 horas, haverá uma lanche.

Conferência sobre a ‘Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial’

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, em parceria com a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) vai realizar, Auditório do Instituto de Emprego da Madeira, a conferência, intitulada ‘A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial’, proferida por Vasco Malta, adjunto do Alto-Comissariado para as Migrações, I.P. e como moderadora Mariana Bettencourt, conselheira em representação do Governo Regional da Madeira na CICDR. Na sessão de abertura, agendada para as 9h30, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Apresentação do Team CDR-Prazeres/Bar Formiga e II Prova do Campeonato Regional de Motocross

O Team CDR-Prazeres/Bar Formiga promoverá a apresentação da equipa e da II Prova do Campeonato Regional de Motocross às 19h00, no concelho da Calheta, mais precisamente no Bar Formiga na Fajã da Ovelha. A sessão contará com a presença de Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta e de todos os parceiros e patrocinadores. A equipa é composta pelos pilotos Paulo Gama e Pedro Graterol no escalão MX2. A aposta passa também pela manutenção dos outros atletas no MX1, tais como Ricardo Andrade, Buno Serrão, Alexandre Gouveia, Vítor Freitas e João Gouveia nos Quad’s. Após a apresentação da equipa, será servido um jantar a todos os presentes.

Terceiro dia do MFF com ‘Interactive Digital Stories’

Das 10 às 13 horas, haverá um workshop sobre ‘Transmedia projects’, com o professor Arnau Giffreu, no Teatro Municipal Baltazar Dias e, às 17h30, acontece a abertura oficial da secção competitiva ‘ Interactive Digital Stories Track’. Haverá, ainda, quatro sessões de cinema no Teatro Baltazar Dias (14h, 16h, 18:30, 21h).

Debate Potestativo requerido pelo CDS/PP na ALM

O debate requerido pelo Grupo Parlamentar do CDS/PP, intitulado ‘Os atrasos nos reembolsos da ADSE, a reduzida oferta de consultas, exames e procedimentos terapêuticos para os utentes deste sistema da RAM’, terá início às 9 horas. O Partido autor da iniciativa terá 15 minutos para a sua apresentação e um membro do Governo disporá de 15 minutos logo após a intervenção do Partido autor da iniciativa.

Agenda de Albuquerque para esta quarta-feira

10h30 – Exposição de Azulejos ‘Vida e Alma Porto-Santense’, nos Paços do Concelho. Constituída por cerca de 30 painéis, apresentados pela primeira vez, esta exposição mostra os trabalhos realizados por diversas instituições, sob a temática do Património do Porto Santo e os Descobrimentos Portugueses.

Esta iniciativa, inserida nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo, surge da necessidade de promover o património local através de azulejos, que são uma das marcas mais distintivas daquilo que é a cultura portuguesa.

11h00 – Visita às obras da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco. As obras de requalificação da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, estão a decorrer a bom ritmo e deverão terminar em junho de 2019. O seu custo ascende aos cerca de 5,8 milhões de euros.

11h30 - Apresentação do Projecto de Requalificação da envolvente à Praça de Táxis. Toda a área em redor da praça de táxis e da antiga bomba de gasolina da Vila Baleira, no Porto Santo, será requalificada. O projecto envolve a implementação de uma rotunda e a reabilitação de todo aquele espaço central, incluindo uma nova praça de táxis com capacidade para 15 viaturas, bem como estacionamentos para viaturas ligeiras (cinco lugares, um dos quais para condutores com deficiência motora) e para motos (14 lugares), a par de uma pequena doca para autocarros (três viaturas).

18h - Recebe, na Quinta Vigia, a equipa de futebol sénior da Associação Desportiva Pontassolense, que se sagrou vencedora da Divisão de Honra Regional.

Reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político

A Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político terá uma reunião pelas 14h30, no Plenário, para, entre outros assuntos, dar continuidade aos trabalhos referentes à ‘Revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (EPARAM)’.

Sessão anual da Assembleia Municipal Jovem do Funchal

Na Sala da Assembleia Municipal, decorrerá a sessão anual da Assembleia Municipal Jovem do Funchal, entre as 10h e as 12h. Esta é a 4.ª edição desta iniciativa do actual Executivo camarário, que proporciona às escolas básicas do concelho a oportunidade de apresentar e votar projectos dos alunos para a cidade. O projecto vencedor tem prevista uma dotação de 10 mil euros para a sua efectiva concretização. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na sessão.

CDU apresenta preocupações sobre a ocorrência de incêndios

A CDU realiza, pelas 16h, na rua Silvestre Quintino de Freitas, freguesia de Santa Luzia, uma iniciativa política com o objectivo de apresentar um conjunto de preocupações relacionadas com a aproximação da época propícia à ocorrência de incêndios.