Rui Abreu quer financiamento do ferry no próximo Orçamento de Estado

O secretário-geral do PSD/Madeira, Rui Abreu, emitiu há instantes um comunicado dirigido à imprensa, congratulando-se com “o sucesso da ligação marítima entre o Funchal e Portimão” que hoje findou.

“O sucesso desta operação resultou do empenho do Governo Regional que chamou a si esta responsabilidade, apesar das limitações orçamentais. Como é sabido, cabe ao Estado assegurar o princípio de continuidade territorial e a mobilidade efectiva de pessoas, bens e mercadorias entre o Continente e as regiões insulares”, atirou o social-democrata, lamentando, “nesta matéria, como em tantas outras”, que o Governo da República “não cumpra com as suas competências e atribuições”.

“Todos sabem que o PSD/Madeira é o primeiro a reivindicar a operacionalidade desta ligação o ano inteiro. Mas também é o primeiro a exigir à República que realize as suas obrigações. Não compreendemos, por isso, certos partidos locais que suportam a Geringonça nacional, que exigem a quem Governa a Madeira o que não têm coragem de reivindicar em Lisboa, ao poder central, e a quem tem de garantir, de facto, as condições de mobilidade entre as regiões autónomas e o restante território nacional”, aferiu Rui Abreu, desafiando “os partidos que viabilizam a ‘Geringonça’ a lutar pelo financiamento integral desta linha, no local próprio e já no próximo Orçamento do Estado, para que os madeirenses possam usufruir do barco ferry o ano todo”.