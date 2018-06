Rota do Atum no Porto Santo é para repetir

Herman José foi ontem um convidado de luxo no encerramento do primeiro festival Rota do Atum, no Porto Santo. O evento decorreu no hotel Vila Baleira, durante a passada semana e contou vários chefes de cozinha convidados para darem o seu toque profissional, no atum, o rei da festa.

Bruno Martins, director geral do Hotel Vila Baleira, fez um balanço, positivo do certame. “Decorreu melhor do que estávamos à espera, por ser a primeira vez havia algum receio em termos de receptividade”, salientou o hoteleiro.

Inserido no festival, realizou-se um pequeno concurso para restaurantes locais, com o intuito de apresentar diversos pratos confeccionados com atum, tendo sido ganho por Diana Melim.

O festival promete voltar a animar a ilha dourada em nova edição, marcada para 2019.