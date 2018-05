Rastreio ao cancro da pele detectou casos mais graves do que no ano passado

O rastreio a cancros de pele, realizado, hoje, por iniciativa do Serviço de Dermatologia do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), no Hospital dos Marmeleiros, detectou casos mais graves do que os identificados no ano passado.

Os três médicos do SESARAM e dois de fora, que se associaram à iniciativa, diagnosticaram três melanomas, 13 basaliomas, 4 carcinomas espino-celulares e vários nervos atípicos, tendo sido observados 122 doentes. No rastreio do ano passado, não foram encontrados melanomas e houve suspeitas de 15 basaliomas e 2 carcinomas espino-celulares.

Em breve, as doentes com cancro vão ser chamados para serem tratados cirurgicamente e com os demais procedimentos indicados para os seus casos. Os não cancerígenos serão regularmente seguidos.