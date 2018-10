Porto Santo acolhe jornadas sobre arqueologia subaquática

As IV Jornadas Transnacionais de Trabalho do Projecto MARGULLAR terão como palco o Porto Santo, numa iniciativa conjunta da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal. Decorrem amanhã e depois, juntando especialistas da Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde e Senegal à volta do tema da Arqueologia Subaquática Macaronésica. Este ano o tema é ‘Museus e Rotas: a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática’.

O objectivo deste encontro é “a maior divulgação do património arqueológico subaquático em todas as regiões e países envolvidos, visando a sua preservação mas, também, a sua valorização e promoção turística. A iniciativa está aberta a todas as pessoas que se relacionem directa ou indirectamente com o mar.

PROGRAMA DAS JORNADAS

Quarta-feira, 3 de Outubro

14:00 – 14:15 Horas

Recepção dos Participantes no Centro Cultural e de Congressos de Porto Santo

14:15 – 14:45 Horas

Inauguração das IV Jornadas Transnacionais de Trabalho MARGULLAR

Idalino Vasconcelos

Presidente da Câmara do Porto Santo

Cristina Pedra

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Funchal (ACIF-CCIM) – Madeira

Rita Marrero

Cabildo de Lanzarote - Chefe de Fila do Projecto Margullar

Paula Cabaço

Secretária Regional do Turismo e Cultura da Madeira

Painel I: Passado, Presente e Futuro da Arqueologia Subaquática na Ilha da Madeira

14:45 – 15:15 Horas

1º Apresentação de congressista:

Paulo Alexandre Monteiro

Investigador, Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa

“A Carta Arqueológica Subaquática do Arquipélago da Madeira: da caça ao tesouro ao potencial científico-turístico”

Levantamentos para carta arqueológica subaquática da Madeira

15:15 – 15:45 Horas

2º Apresentação de congressista:

Augusto Salgado

Professor de História Naval, Director da Biblioteca e do Museu e Subdirector do Centro de Investigação Naval (CINAV)

“O Património Cultural Subaquático na Barra de Lisboa. Uma aproximação multidisciplinar”

16:15 – 16:45 Horas

3º Apresentação de congressista:

Rui Carita

Professor catedrático, Universidade da Madeira

“Slot ter Hooge” e a arqueologia subaquática na Região Autónoma da Madeira - Os contactos com o Brasil, Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e Emirados Árabes Unidos

16:45 – 17:15 Horas

4º Apresentação de congressista:

Jacinta Bugalhão

Arqueóloga da Direcção Geral do Património Cultural de Portugal

“Problemáticas do património cultural subaquático da Madeira no quadro da arqueologia portuguesa”

17:15 – 17:30 Horas

Encerramento da Primeira Jornada

Quinta-feira, 4 de Outubro

Painel II: As rotas subaquáticas e a criação de novos espaços culturais de promoção do património submergido

9:30 – 10:00 Horas

5º Apresentação de congressista:

Tânia Casimiro

Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa

“Histórias, objectos e mitos. O que nos contam as colecções arqueológicas sobre a vida a bordo nas rotas transatlânticas”

10:00 – 10:30 Horas

6º Apresentação de congressista:

José Luís Neto

Técnico Superior - Arqueólogo da Direcção Regional da Cultura do Governo dos Açores – Portugal

“Museus e rotas: a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática nos Açores”

11:00 – 11:30 Horas

7º Apresentação de congressista:

Carlos Carvalho

“O Museu de Arqueologia e a sua história: um espaço de preservação e de transmissão do PCS de Cabo Verde”

11:30 – 12:00 Horas

8º Apresentação de congressista:

Moussa Wele

“Desenvolvimento de um circuito turístico subaquático. Gorée –Senegal”

12:00 – 12:30 Horas

Mesa de debate e questões

12:30 – 12:45 Horas

Encerramento das IV Jornadas Transnacionais de Trabalho.