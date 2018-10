Porto Santo acolhe debate sobre o mar como projecção turística numa economia azul

Decorreu, esta tarde, po Porto santo a sessão de abertura das IV Jornadas Transnacionais de trabalho do projecto ‘Margullar’, com a presença de diversas entidades e presidida por Paula Cabaço, Secretária Regional do Tursimo e Cultura

A governante reforçou a ideia de que este tipo de organizações ajuda a projectar o destino de congressos e a temática destas jornadas fazem todo o sentido no actual contexto, tendo em conta que “olhamos para o mar para realçar a sua importância na projecção turística da nossa Região e também no desenvolvimento económico”.

Para Paula Cabaço, esta jornadas fazem todo o sentido, “porque estamos a celebrar os 600 anos da descoberta da ilha do Porto Santo, estamos a falar numa região que esteve na rota das caravelas, quer para as Índias ocidentais, quer as Índias Orientais”.

Porto Santo como pilar da RAM no valor económico que tem o mar

Cristina Pedra presidente da ACIF, entidade que, juntamente com a Secretaria Regional do Turismo, “pôs” em marcha estas IV jornadas no Porto Santo, por ser uma terra, “que vive do turismo, é uma excelente ilha, tem um conjunto de mais-valias, e tem também uma grande potencialidade na economia azul”.

Para a presidente da ACIF, a política azul na ilha dourada, está directamente associada ao Porto Santo como pilar da Região Autónoma da Madeira.

Cristina Pedra abordou também a importância do projecto ‘Margullar’, “um projecto de preservação e inventariação do património que existe, mas que a ACIF gostaria muito que daqui saísse um subproduto, o turismo Subaquático e concretamente o mergulho que obviamente tem todas as condições para ser criado no Porto Santo”.

“Oportunidade que representa para o ponto de vista formativo e informativo”

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, salientou que o município “entrou” neste projecto, “desde a primeira hora”, pela oportunidade que representa, no ponto de vista formativo e informativo, para as pessoas do Porto Santo que, de alguma forma, seleccionam o mar.

Mais ainda, “por se tratar de temas e matérias essenciais para compreensão de outros mundos, através da história que o mar tem para contar”, disse o autarca porto-santense.

Idalino Vasconcelos destacou ainda que as IV Jornadas Transnacionais de trabalho do projecto ‘Margullar’ são “uma iniciativa e um espaço para reflexão muito importante, na medida em que constitui uma oportunidade única da educação patrimonial para a população local”.

As IV jornadas Arqueologia subaquáticas da Macaronésia, terminam amanhã, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com vários entendidos na matéria de assuntos do mar, arqueologia, rota e museus e experiência de forma a contribuírem para a preservação ao longo dos tempos.