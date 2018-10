Outubro quente

Muitas nuvens voltam ao céu esta quinta-feira, sobretudo nuvens altas, dá conta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que prevê ainda vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste para o Arquipélago. A previsão estende-se ao Funchal, onde o vento vai soprar inferior a 15 km/h. Hoje os termómetros sobem aos 27ºC na capital madeirense.

Câmara de Lobos volta a ser o ponto mais quente tocando nos 29ºC. Ponta do Sol, São Vicente e Santa Cruz hoje ficam-se pelos 27ºC, à semelhança do Funchal. No Caniçal, Santana, Porto Moniz, Ponta do Pargo e Porto Santo a temperatura máxima será de 25ºC. Machico sobe aos 26ºC.

Quanto ao mar, que continuam com uma temperatura entre os 23/24ºC, vai estar calmo. Na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro, de Sudoeste; na costa Norte com ondas de Norte entre 1 metro a 1,5 metros.

A Madeira está hoje com risco elevado de exposição à radiação ultravioleta. O nível 6 numa escala até 11 recomenda o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar. No Porto Santo o risco desce para o 5, moderado, pelo que deve na mesma usar óculos de sol e protector solar.

Hoje há zonas dos concelhos do Funchal e de Machico com risco muito elevado de incêndio.