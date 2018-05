Médicos externos garantem urgência pediátrica

As questões relacionadas com a Saúde marcam a primeira página de hoje do DIÁRIO. A primeira situação diz respeito à pediatria, com os médicos externos a garantirem o serviço de urgência. O SESARAM teve de recorrer a uma entidade externa para salvaguardar o funcionamento do serviço, através de clínicos vindos de fora da Região, que nem sempre são especialistas de Pediatria e que são pagos a 40 euros/hora. Além disso, existem cinco médicos com mais de 55 anos a fazer urgências que a qualquer momento se podem retirar.

Por outro lado, ainda na saúde, saiba que o hospital esteve condicionado. Várias especialidades médicas paralisadas, cirurgias e consultas adiadas deixaram os corredores às moscas. A greve dos últimos dias contou com uma adesão elevada de clínicos. O Sindicato Independente dos Médicos registou 75% de adesão. Já o Serviço Regional de Saúde contabilizou 30%.

Olhando agora para os bairros, fique a saber que os pertendentes à IHM preparam-se para acolher o projecto ‘Viver com saúde’ a partir deste mês.

No que diz respeito à justiça, o homem que tentou matar a cunhada na Madeira foi condenado a cinco anos de prisão.

Por fim, a primeira página fala ainda de música. As referências do jazz marcam presença no Parque de Santa Catarina com o encerramento a estar a cargo de Jazzmeia Horn, trio Bandwagon e quarteto de luxo. Já a Feira do Livro traz Prémio Leya e o jornalista José Gomes Ferreira. Mas se quer ouvir boa música já hoje, vá até à Ponta do Sol e assista ao concerto dos Dead Combo.

