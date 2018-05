Madeira mantém compromisso com professores

O Secretário Regional de Educação marcou presença, esta manhã, na sessão de abertura da Cimeira da Juventude e Associativismo, a decorrer hoje no Colégio dos Jesuítas.

Quando questionado sobre se, à semelhança do que foi definido ontem pelo Ministério da Educação a nível nacional, na Madeira o tempo de serviço prestado pelos professores antes da profissionalização iria contar na íntegra para a reposição de carreira, Jorge Carvalho afirmou que esse compromisso já havia sido assumido pela sua Secretaria Regional.

“Nós aqui já tínhamos assumido isso. Todo o tempo será contabilizado, de forma faseada, mas temos esse compromisso assumido com os professores e vamos cumpri-lo”, corroborou Jorge Carvalho.

Região terá Plano Estratégico para a Juventude em Outubro

No que toca às políticas de juventude, o governante anunciou que Região está a definir o seu Plano Estratégico para a Juventude, que deverá ser apresentado em Outubro próximo.

Para Jorge Carvalho, “este encontro vem no sentido de procurarmos ter uma visão integrada das políticas de juventude”, para que as mesmas “possam chegar de forma efectiva aos jovens”.

O secretário realçou ainda o reforço das verbas para o Programa Erasmus + por parte da União Europeia no quadro 2021-2027, um programa de mobilidade juvenil que, comparativamente ao ano lectivo anterior 2016/2017 triplicou o número de projectos nas escolas do Ensino Básico e Secundário da Região, envolvendo já “centenas” de alunos madeirenses.

A Cimeira da Juventude e Associativismo é provida pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto.

Trata-se da primeira de um ciclo de cimeiras que a FNAJ levará a efeito, durante o corrente ano, a nível nacional. Fundada a 10 de maio de 1996, a FNAJ é a estrutura representativa do movimento Associativo Juvenil de base local e regional em Portugal, e tem como principal missão representar as Associações Juvenis junto dos poderes público e político, defendendo as aspirações, necessidades e interesses dos jovens e do movimento associativo juvenil.

Para além deste encontro na Madeira, estão previstas mais seis cimeiras de disseminação do projecto, nomeadamente, em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Açores.

A sessão de abertura contou também com a presença do Presidente da Federação Nacional de Juventude, Tiago Rego, e do Director Regional de Juventude e Desporto, David Gomes.

