Governo Regional da Madeira retoma obra para evitar indemnização

Lançada em 2009, a estrada de ligação do Ribeiro da Alforra e Limoeiro, em Câmara de Lobos, avança agora 600 metros. Vai custar quase milhão e meio de euros. É este o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira do DIÁRIO de Notícias, cujos contornos poderá ler no interior numa notícia da autoria do jornalista Élvio Passos.

A foto grande da capa ilustra um dos pódios deste Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, com o título: “Verdade desportiva nos ralis posta em causa”. Isto porque o piloto João Silva revela ao jornalista do DIÁRIO, Nélio Gomes, que até balanças emprestou para as pesagens no Rali do Marítimo e acusa a FPAK de não cumprir “com a promessa de ter os meios de controlo em todas as provas” do regional.

No topo da capa surgem três destaques, um dos quais com a foto do infame ‘Aedes aegypti’, acompanhada pelo título: “Mosquitos mais controlados”. Saiba mais no interior numa notícia da autoria da jornalista Ana Luísa Correia que aborda este problema de saúde pública.

“Valter Moreno conhece castigo a 11 de Outubro” é outro dos destaques que poderá ler na capa. Conforme conta o jornalista Miguel Fernandes Luís, o advogado da família da vítima pediu pena máxima e o procurador 22 anos de cadeia.

Finalmente poderá ler na capa que “85% da água para regadio agrícola é subsidiada”, como conta, com mais detalhes no interior, o jornalista Ricardo Duarte Freitas.

