Funchal recebe IV Jornadas de Educação do SIPE no dia 19 de Maio

‘Educar para o futuro, flexibilidade curricular e tecnologia educativa’ é o tema central das IV Jornadas Pedagógicas do SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores, que se realizam no Funchal, no próximo dia 19 de Maio, a partir das 09 horas, no Hotel Four Views Monumental.

A iniciativa visa debater o tipo de educação que se pretende para o futuro, assente na flexibilidade curricular e na tecnologia, e capaz de motivar uma pedagogia de mudança.

O evento contará com a participação do antigo ministro da Educação, Marçal Grilo, do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.