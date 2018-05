Fim-de-semana nublado e com aguaceiros fracos nas terras altas

Este sábado espera-se céu geralmente muito nublado em toda a ilha e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas. O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, entre 10 a 25 km/h.

Na costa norte as ondas podem atingir os 2,5 metros passando gradualmente a ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Na costa sul, a ondulação é de sueste com 1 metro.

A temperatura da água do mar situa-se entre os 18 e os 19ºC.



As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera mantêm-se para Domingo.