Festival Raízes do Atlântico arranca nesta quinta-feira, conheça o programa para este dia na sua agenda

Festival Raízes do Atlântico arranca na Praça do Povo

O Festival Raízes, a concretizar, pela primeira vez, na Praça do Povo, com entrada gratuita nos seus seis Concertos, celebra a ‘atlanticidade’, ou seja, a união de povos que se reconhecem entre si pelos sons e ritmos, retratando um rizoma comum, espelhando a simbiose sonora resultante das migrações dos povos atlânticos e da respectiva miscigenação. Do programa para este ano e além da participação de grupos e músicos portugueses e madeirenses, fazem parte artistas de renome internacional que garantem um cartaz de qualidade superior, enfatizando, precisamente, a ‘atlanticidade’ de proveniências diversas, como Brasil, Cuba e Cabo Verde.

O Festival arranca da melhor forma possível, com a primeira actuação desta quinta-feira à noite a levar ao palco a Associação Xarabanda, recentemente condecorada no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A actuação de Brenda Navarrete vai concluir o programa desta quinta-feira

Mercado dos Lavradores com noite de rock

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta quinta-feira, (21h), através da Divisão de Mercados, a 1.ª Noite de Rock do Mercado dos Lavradores, na sequência de uma das novidades do calendário de eventos dos Mercados para 2018, que têm sido os concertos temáticos. A convidada para este serão rock será Cristina Barbosa, que vai proporcionar a residentes e turistas uma noite em cheio nesta chegada do Verão. A Noite de Rock nos Lavradores é, assim, o fim de um ciclo de eventos que começou em setembro do ano passado, quando a Divisão de Mercados organizou a 1.ª Noite de Fados do Funchal, por ocasião do Dia Mundial do Turismo. O sucesso da aposta determinou a sua continuidade e o aprofundamento ao longo do corrente ano, com a criação de mais duas noites temáticas: em março, teve lugar a Noite de Jazz, sendo agora a vez, com a chegada do Verão, da realização de uma Noite do Rock.

Grande final do AgenteX

Realiza-se, em Santana, a grande final do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática. Este projecto da Direcção Regional de Educação é apoiado pela Escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e faz parte do plano anual de actividades de todas as escolas dos 2º e 3.º ciclos da região. Pretende promover o desenvolvimento do raciocínio matemático através da resolução de problemas, desenvolver o gosto pela Matemática e contribuir para melhorar a relação dos alunos com a disciplina. Pretende também criar momentos de partilha entre os educandos e os pais ou encarregados de educação. Esta iniciativa vai já na 12.ª edição e contou, durante este ano lectivo, com mais de 800 alunos participantes de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da região. Nesta final estarão presentes os melhores 121 alunos de 25 escolas da região. Neste dia, da parte da manhã, os alunos realizam uma prova escrita composta por 6 problemas de matemática, na escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. Da parte da tarde, enquanto os finalistas e professores acompanhantes visitam o Parque Temático da Madeira, uma equipa de professores de matemática corrige as provas, a tempo da entrega de prémios que se realiza às 15h30.

Programa de quinta-feira da Semana Regional das Artes

10h00: Workshops de Expressão Plástica, na Avenida Arriaga;

12h00: Grupo Instrumental ‘Do Mar à Serra’, no palco da Avenida Arriaga;

15h00: ESCOLartes, Centro de Congressos da Madeira;

18h00: Duo de Bandolins do CEPAM, no palco da Avenida Arriaga;

18h30: Tertúlia de Poesia ‘Poema da minha vida’, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Alunos do curso em Artes Visuais da UMa mostram vídeos

Os alunos da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira vão mostrar os vídeos realizados durante o semestre, nas unidades curriculares de Laboratório Audiovisual IV, Laboratório Digital e Vídeo. Já na sua terceira edição, a mostra começa às 18h, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e é aberta ao público em geral. São destinatários preferenciais desta iniciativa, os estudantes em Artes Visuais, Design, Comunicação, Cultura e Organizações, artistas, directores, produtores, comissários e gestores culturais.

Antigos Alunos da Escola da APEL expõem na CMF

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL irá promover uma exposição dos trabalhos dos alunos de alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais daquela escola no Hall da Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa, que está integrada na edição deste ano da APELarte, resulta de uma parceria com o Município do Funchal e será inaugurada pelas 18h00, ficando patente até ao dia 22 do mesmo mês. A exposição reunirá, essencialmente, trabalhos de expressão plástica nos domínios das técnicas da escultura, nomeadamente cerâmica e medalhões em baixo-relevos. Por acontecer no término do ano lectivo, e, por isso, assumir, de algum modo, uma forma de retrospectiva do ano lectivo, a mostra é também um estímulo para que os alunos e a comunidade educativa prossigam novos trabalhos e novas iniciativas ou projectos.

Apresentação da Expomadeira

A apresentação da Expomadeira 2018 terá lugar às 11h00, nas instalações da ACIF.

Plenário na Assembleia Legislativa

O debate será sobre a participação da Região no processo de construção da União Europeia. A Sessão Plenária tem início às 9h, com uma intervenção de 15 minutos pelo Governo Regional.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, terá lugar a reunião de Conselho do Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17h, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, para a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.