Especialistas debatem cabras, galinhas e produção de batata-doce

Integradas no ciclo de conferências do Banco de Germoplasma ISOPlexis, a Universidade da Madeira recebe quinta-feira a partir das 15 horas mais três, com Myrtill Gráff, Benk Ákos e Adrienn Szarvas, docentes e investigadores da Faculdade de Agricultura da Universidade de Szeged, na Hungria. No anfiteatro 3, no piso – 2 do Campus da Penteada.

Estes especialistas das áreas da pecuária e da horticultura estão na Madeira no âmbito do programa de intercâmbio Erasmus existente entre ambas as instituições de ensino superior.

‘As condições corporais e a produção de leite nas cabras’ é o tema a abordar por Myrtill Gráff, especialista na área da pecuária. Serão discutidos os problemas relacionados com o aleitamento das crias nas explorações pecuárias, adianta a universidade. A ‘Análise da manutenção em aviários da raça húngara de galinhas salpicadas’ é a proposta de Benk Ákos, especialista em espécies de aviário, que vai abrir espaço para o debate sobre problemas relacionados com a conservação, uso e valorização económica de raças nativas. O ciclo continua com ‘Efeito de diferentes técnicas de plantação da batata-doce’, o tema a aprofundar com a ajuda de Adrienn Szarvas, especialista em horticultura, que vai falar ainda sobre as técnicas utilizadas pelos agricultores húngaros.