Empreendedorismo social debatido hoje em Câmara de Lobos

Com um total de 40 participantes, nomeadamente empreendedores sociais, entidades da economia social e pessoas desempregadas com ideias de negócio na vertente social, a acção de sensibilização sobre ‘Empreendedorismo Social’, levada a cabo esta tarde pela autarquia de Câmara de Lobos, contou com a intervenção da oradora Marisa Nóbrega, representante da AIPES - Associação de Investigação e Promoção da Economia Social, na temática relacionada com as competências do empreendedor, assim como estratégias e mecanismos de implementação de ideias de negócio e dinamização do terceiro.

Esta acção teve também o objectivo despertar o interesse em desenvolver soluções inovadoras que possam responder aos atuais desafios sociais, tendo como destinatários os potenciais empreendedores sociais, as entidades da economia social, os desempregados que tenham uma ideia de negócio na área social, bem como todos os interessados nesta matéria.

Esta é uma iniciativa que vem ao encontro do compromisso de educação para a Inovação e o Empreendedorismo Social assumido por este executivo camarário, para o quadriénio 2017-2021, considerando a importância da criação e implementação de projectos inovadores, sustentáveis e de impacto social relevante, que solucionem problemas sociais diagnosticados em Câmara de Lobos.

Desta feita, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos associou-se à AIPES - Associação de Investigação e Promoção da Economia Social na iniciativa Tour Municípios – Empreendedorismo Social, tendo em vista a realização desta acção de sensibilização também na RAM.