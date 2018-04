‘Director da Escola do Curral arrisca suspensão’. O destaque da edição impressa, de hoje, do DIÁRIO vai para a nota de culpa do processo disciplinar instaurado pela Secretaria de Educação a Joaquim Sousa. Tem 12 acusações ligadas a questões operacionais da escola. A pena prevista para cada uma delas é a suspensão.

O executivo regional já chegou a acordo com todos os municípios, na questão dos transportes públicos. A última autarquia foi a CMF. Está, assim, terminado o processo de assinatura dos contratos interadministrativos para os transportes públicos iniciado em 2015 com todas as Câmaras da Região. Como não poderia deixar de ser, o futebol também merece destaque na primeira página de hoje: Nacional empatou a 3 golos com o Santa Clara e mantém caminho aberto para a subida à I Liga; União ganhou em Viseu e mantém o sonho pela manutenção; Marítimo marca passo na luta pela Europa; Porto vence Benfica e está na liderança do Campeonato; Camacha e Câmara de Lobos descem aos Regionais.

Na área da cultura e dos espectáculo, existem vários temas a merecerem honras de capa: Diego Miranda nas Festas de São Pedro; DJ e produtor português actua a 29 de Junho na Ribeira Brava. Aleste muda-se para a Ponta Gorda.

Na viagem que o DIÁRIO vem a fazer semanalmente pelos locais mais recônditos da ilha, sugerimos-lhe uma viagem ao Espigão, na Ribeira Brava, onde há 20 moradores, mas nenhuma criança.