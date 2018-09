Desemprego registado volta a baixar em Agosto

O desemprego registado na Madeira continua a baixar, desta feita para 15.830 em Agosto de 2018, menos 40 registos (-0,3%) que no mês anterior, ainda que comparado com o mês homólogo de 2017, tenha ocorrido uma quebra de 8,4%.

Embora estes números sejam positivos - pelo oitavo mês consecutivo registou-se uma diminuição mensal e a 29.ª quebra mensal em 31 meses -, é um facto que a Madeira não tem conseguido acompanhar o ritmo acelerado de diminuição do desemprego no país.

Contudo neste mês, em particular, todas as regiões de Portugal continental registaram aumentos no desemprego face a Julho, colocando a média nacional a subir +2,3%, embora comparado com o mês homólogo haja uma diminuição de 19,1%.

Ou seja, neste mês de Agosto apenas as duas regiões autónomas registaram diminuição e ligeiras, inclusive se comparado com os Açores com -0,5% face a Julho, mas -10% face a Agosto de 2017.

Assinala-se ainda as ofertas de emprego entradas neste mês fixaram-se em 234, menos 10,7% que em Julho (262) e menos 2,9% que em Agosto de 2017 (241). Também diminuíram os desempregados que se inscreveram (1.182), para -5,6% face a Julho (1.252). Enquanto as candidaturas a um emprego aumentaram 0,3%, face aos 1.179 do mesmo mês ano passado.

As ofertas de emprego que ficaram por preencher (347) diminuíram 9,9% (385 em Julho).

Em termos homólogos registe-se uma diminuição de quase 50% nas ofertas de emprego disponíveis no final do mês (de 686 nesse mês no ano passado). Foram, por isso, colocados 136 pessoas em postos de trabalho, -30,3% que em Julho (195), mas ainda assim bem melhor (+15,3%) que no período homólogo (118).